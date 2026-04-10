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Nike Pro Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣 - 黑

Nike Pro

Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣

¥199

Nike Pro Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣采用匠心设计，柔软顺滑，舒适有型，提供良好支撑。配有 2 个可拆卸衬垫，缔造出众包覆效果；导湿速干面料，助你保持干爽。V 领和工字型肩带设计，打造出众时尚单品。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF0360-010

Nike Pro

¥199

Nike Pro Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣采用匠心设计，柔软顺滑，舒适有型，提供良好支撑。配有 2 个可拆卸衬垫，缔造出众包覆效果；导湿速干面料，助你保持干爽。V 领和工字型肩带设计，打造出众时尚单品。

其他细节

  • 面料顺滑且富有弹性，助你自在运动
  • 弹性胸带饰有 NIKE PRO 字标，营造舒适贴合感受

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。下摆：62% 锦纶/20% 聚酯纤维/18% 氨纶。 里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维  
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF0360-010

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