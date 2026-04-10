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Nike Pro
Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣
¥199
Nike Pro Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣采用匠心设计，柔软顺滑，舒适有型，提供良好支撑。配有 2 个可拆卸衬垫，缔造出众包覆效果；导湿速干面料，助你保持干爽。V 领和工字型肩带设计，打造出众时尚单品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0360-010
Nike Pro
¥199
Nike Pro Indy 大童（女孩）速干训练运动内衣采用匠心设计，柔软顺滑，舒适有型，提供良好支撑。配有 2 个可拆卸衬垫，缔造出众包覆效果；导湿速干面料，助你保持干爽。V 领和工字型肩带设计，打造出众时尚单品。
其他细节
- 面料顺滑且富有弹性，助你自在运动
- 弹性胸带饰有 NIKE PRO 字标，营造舒适贴合感受
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。下摆：62% 锦纶/20% 聚酯纤维/18% 氨纶。 里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0360-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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