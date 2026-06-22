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Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练长裤 - 黑/白色

Nike Pro Octa

Therma-FIT ADV 男子训练长裤

别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练长裤采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV3804-010

Nike Pro Octa

别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练长裤采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。

保暖技术

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。

助力畅动

弹性梭织面料，带来自如运动体验。

其他细节

  • 小腿外侧拉链设计，可轻松更换鞋钉或鞋子
  • 裤身上部采用 Octa 里料搭配下部加绒里料，柔软舒适
  • 侧边拉链口袋，搭配后身按扣口袋，提供安全储物空间

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV3804-010

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