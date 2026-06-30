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Nike Pro Sculpt
女子速干中强度支撑衬垫训练内衣
¥399
全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt 女子速干中强度支撑衬垫训练内衣采用导湿速干面料，将中强度支撑与缝合式衬垫结合，带来舒适的包覆效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IV4911-010
Nike Pro Sculpt
¥399
全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt 女子速干中强度支撑衬垫训练内衣采用导湿速干面料，将中强度支撑与缝合式衬垫结合，带来舒适的包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性针织面料，触感顺滑
- 中强度支撑，营造舒适贴合的舒适承托
- 长款设计，提升包覆效果和支撑力
产品细节
- 面料/里料拼接：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布里料：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。 衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IV4911-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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