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Nike Pro Sculpt
女子速干低强度支撑衬垫训练内衣
¥349
全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣采用导湿速干面料，将低强度支撑与轻盈里料相结合，带来舒适的包覆效果。
- 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
- 款式： IR1897-011
Nike Pro Sculpt
¥349
全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣采用导湿速干面料，将低强度支撑与轻盈里料相结合，带来舒适的包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
- 轻盈里料，巧妙提升包覆效果
产品细节
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：78% 锦纶/22% 氨纶。里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
- 款式： IR1897-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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