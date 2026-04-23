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Nike Pro Sculpt 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣 - 黑/浅清透蓝/白色

Nike Pro Sculpt

女子速干低强度支撑衬垫训练内衣

¥349

全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣采用导湿速干面料，将低强度支撑与轻盈里料相结合，带来舒适的包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
  • 款式： IR1897-011

Nike Pro Sculpt

¥349

全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt 女子速干低强度支撑衬垫训练内衣采用导湿速干面料，将低强度支撑与轻盈里料相结合，带来舒适的包覆效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
  • 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
  • 轻盈里料，巧妙提升包覆效果

产品细节

  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：78% 锦纶/22% 氨纶。里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
  • 款式： IR1897-011

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