穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干高腰口袋训练九分紧身裤，突破自我。该款九分紧身裤采用导湿速干面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。加宽弹性腰部设计，可在深蹲或负重训练时营造稳固感受。塑形不仅仅依靠锻炼，还关乎锻炼时的穿着。

加宽提花弹性腰部舒适贴合，为核心部位提供有力支撑和塑形效果。优质面料顺滑非凡，为你的自拍照增色添彩。两侧大腿处设有口袋，可随身携带小型物件，方便随时取用。

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