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Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤 - 黑/浅清透蓝/白色

Nike Pro Sculpt

Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤

全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤采用导湿速干面料，触感顺滑。


  • 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
  • 款式： IR1911-013

Nike Pro Sculpt

全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤采用导湿速干面料，触感顺滑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性针织面料，触感顺滑
  • 加宽提花弹性腰部舒适贴合，而不会产生紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果

产品细节

  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。腰头部分：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
  • 款式： IR1911-013

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