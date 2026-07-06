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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤
全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤采用导湿速干面料，触感顺滑。
- 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
- 款式： IR1911-013
Nike Pro Sculpt
全力开练，保持干爽。Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤采用导湿速干面料，触感顺滑。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性针织面料，触感顺滑
- 加宽提花弹性腰部舒适贴合，而不会产生紧勒感或束缚感，为核心部位提供有力支撑和塑形效果
产品细节
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。腰头部分：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅清透蓝/白色
- 款式： IR1911-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。