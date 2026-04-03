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Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤 - 黑/黑/白色

Nike Pro Training

Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤

¥549

Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤专为训练打造，采用四向弹性梭织面料，结合侧边斜角开衩设计，塑就无拘运动体验。Dri-FIT ADV 技术结合打孔拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF2217-010

Nike Pro Training

¥549

Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤专为训练打造，采用四向弹性梭织面料，结合侧边斜角开衩设计，塑就无拘运动体验。Dri-FIT ADV 技术结合打孔拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 四向弹性梭织面料结合不易撕裂拼接，柔韧灵活，经久耐穿
  • 后身和胯下融入网眼拼接，有助提升透气性
  • 侧边拉链口袋，结合两个小号插袋，提供安全储物空间
  • 弹性腰部采用表面打孔设计，搭配抽绳，稳固贴合

产品细节

  • 加固缝线细节，经久耐穿
  • 面料：92% 锦纶/8% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IF2217-010

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