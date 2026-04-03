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Nike Pro Training
Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤
¥549
Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤专为训练打造，采用四向弹性梭织面料，结合侧边斜角开衩设计，塑就无拘运动体验。Dri-FIT ADV 技术结合打孔拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF2217-010
Nike Pro Training
¥549
Nike Pro Training Dri-FIT ADV 男子速干训练短裤专为训练打造，采用四向弹性梭织面料，结合侧边斜角开衩设计，塑就无拘运动体验。Dri-FIT ADV 技术结合打孔拼接设计，助你保持干爽，心无旁骛地攻克目标。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 四向弹性梭织面料结合不易撕裂拼接，柔韧灵活，经久耐穿
- 后身和胯下融入网眼拼接，有助提升透气性
- 侧边拉链口袋，结合两个小号插袋，提供安全储物空间
- 弹性腰部采用表面打孔设计，搭配抽绳，稳固贴合
产品细节
- 加固缝线细节，经久耐穿
- 面料：92% 锦纶/8% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF2217-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。