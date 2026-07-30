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Nike Quest 7 女子公路跑步鞋 - 黑/煤黑/白色

Nike Quest 7

女子公路跑步鞋

11% 折让

穿上 Nike Quest 7 女子公路跑步鞋，为你的跑步之旅注入活力。中底采用回弹缓震的 Cushlon 泡棉，打造足下充沛回弹体验。橡胶外底塑就出色抓地力且经久耐穿，而前足部位充裕空间则带来舒适贴合感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： IM9291-004

Nike Quest 7

11% 折让

回弹缓震配置和充裕前足空间，缔造出众回弹效果和舒适脚感。

穿上 Nike Quest 7 女子公路跑步鞋，为你的跑步之旅注入活力。中底采用回弹缓震的 Cushlon 泡棉，打造足下充沛回弹体验。橡胶外底塑就出色抓地力且经久耐穿，而前足部位充裕空间则带来舒适贴合感。

透气鞋面

鞋面采用精制网眼设计，轻盈透气。

回弹缓震

Cushlon 泡棉从后跟着地到鞋头离地都能带来舒适脚感和出众回弹效果。

强劲抓地

橡胶外底，铸就非凡抓地力，又不失轻盈质感。

出众贴合

充裕前足空间设计，让双足在跑步时自然伸展。

焕新设计

  • 弹性 Cushlon 泡棉中底。
  • 充裕前足空间。

产品细节

  • 单鞋重量：约 224 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： IM9291-004

免费配送和退换货

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