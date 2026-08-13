Nike Quest 7

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回弹缓震配置和充裕前足空间，缔造出众回弹效果和舒适脚感。

穿上 Nike Quest 7 男子公路跑步鞋，为你的跑步之旅注入活力。中底采用回弹缓震的 Cushlon 泡棉，打造足下充沛回弹体验。橡胶外底塑就出色抓地力且经久耐穿，而前足部位充裕空间则带来舒适贴合感。

透气鞋面 鞋面采用精制网眼设计，轻盈透气。 回弹缓震 Cushlon 泡棉从后跟着地到鞋头离地都能带来舒适脚感和出众回弹效果。 强劲抓地 橡胶外底，铸就非凡抓地力，又不失轻盈质感。 出众贴合 充裕前足空间设计，让双足在跑步时自然伸展。

焕新设计 弹性 Cushlon 泡棉中底。

充裕前足空间。