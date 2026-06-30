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Nike Quest 7
男子公路跑步鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Quest 7 男子公路跑步鞋，为你的跑步之旅注入活力。中底采用回弹缓震的 Cushlon 泡棉，打造足下充沛回弹体验。橡胶外底塑就出色抓地力且经久耐穿，而前足部位充裕空间则带来舒适贴合感。
- 显示颜色： 沙漠卡其/暗褐/榛果褐/帆白
- 款式： IM6368-200
Nike Quest 7
¥599
回弹缓震配置和充裕前足空间，缔造出众回弹效果和舒适脚感。
穿上 Nike Quest 7 男子公路跑步鞋，为你的跑步之旅注入活力。中底采用回弹缓震的 Cushlon 泡棉，打造足下充沛回弹体验。橡胶外底塑就出色抓地力且经久耐穿，而前足部位充裕空间则带来舒适贴合感。
透气鞋面
鞋面采用精制网眼设计，轻盈透气。
回弹缓震
Cushlon 泡棉从后跟着地到鞋头离地都能带来舒适脚感和出众回弹效果。
强劲抓地
橡胶外底，铸就非凡抓地力，又不失轻盈质感。
出众贴合
充裕前足空间设计，让双足在跑步时自然伸展。
焕新设计
- 弹性 Cushlon 泡棉中底。
- 充裕前足空间。
产品细节
- 单鞋重量：约 280 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 沙漠卡其/暗褐/榛果褐/帆白
- 款式： IM6368-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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