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Rafa
Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣
¥699
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此配色当前无货
穿上 Rafa Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣，尽显拉斐尔风采。根据运动员数据来设计，提升关键部位的透气性和弹性，造就革新上衣，助力发挥上佳表现。
- 显示颜色： 灯草紫红/白色
- 款式： DV2878-532
Rafa
¥699
穿上 Rafa Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣，尽显拉斐尔风采。根据运动员数据来设计，提升关键部位的透气性和弹性，造就革新上衣，助力发挥上佳表现。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 透气针织面料质感柔软且富有弹性，助你无拘畅动，自如挥拍
- 衣袖设计基于拉斐尔·纳达尔的运动解析，塑就自然流畅的挥拍体验
产品细节
- 拉斐尔的经典公牛标志
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草紫红/白色
- 款式： DV2878-532
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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