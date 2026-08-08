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Rafa Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣 - 灯草紫红/白色

Rafa

Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣

¥699
灯草紫红/白色
大学蓝/白色

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穿上 Rafa Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣，尽显拉斐尔风采。根据运动员数据来设计，提升关键部位的透气性和弹性，造就革新上衣，助力发挥上佳表现。


  • 显示颜色： 灯草紫红/白色
  • 款式： DV2878-532

Rafa

¥699

穿上 Rafa Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖网球上衣，尽显拉斐尔风采。根据运动员数据来设计，提升关键部位的透气性和弹性，造就革新上衣，助力发挥上佳表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 透气针织面料质感柔软且富有弹性，助你无拘畅动，自如挥拍
  • 衣袖设计基于拉斐尔·纳达尔的运动解析，塑就自然流畅的挥拍体验

产品细节

  • 拉斐尔的经典公牛标志
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草紫红/白色
  • 款式： DV2878-532

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