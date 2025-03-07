Nike React Element 55 借鉴 Nike Internationalist 等传统 Nike 跑步鞋和徒步鞋的设计线条，采用扎染鞋面巧搭节日气息细节，结合灵敏响应性能，打造出众外观。在突破性鞋款的基础上，Nike React 技术进一步提升舒适顺畅的步履体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。