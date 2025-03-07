Nike React Element 55

女子运动鞋

¥539
¥899
40% 折让

淡粉/氧气紫/浅粉色/水洗珊瑚红
白色/白色/余烬红/沙漠矿石黄

Nike React Element 55 女子运动鞋借鉴 Internationalist 等 Nike 经典跑步鞋的线条设计，同时结合 Nike React 技术。

  • 显示颜色： 淡粉/氧气紫/浅粉色/水洗珊瑚红
  • 款式： BQ2728-601

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