Nike React Element 55 PRM 是经典设计与前瞻性创新的平衡融合，同时向足球精英致敬。Nike React 泡棉轻盈舒适、弹性出众，搭配外底橡胶贴片和加大外底，塑就令你脱颖而出的前沿造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。