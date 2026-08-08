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Nike React Miler 2 Shield 男子跑步鞋 - 黑/煤黑/铁灰/黑

Nike React Miler 2 Shield

男子跑步鞋

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

别让不良天气打断你的日常跑步计划。Nike React Miler 2 Shield 男子跑步鞋采用人气跑鞋经典外观设计，搭配拒水涂层和加衬鞋舌，令双足在潮湿天气也能保持干爽。支撑性设计塑就出众缓震效果，带来稳固的迈步体验。强劲抓地设计从轮胎汲取灵感，铸就出色抓附力，让你在湿滑路面也能从容前行。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/铁灰/黑
  • 款式： DC4064-002

Nike React Miler 2 Shield

¥1,099

训练理想佳选，无惧湿滑路面

别让不良天气打断你的日常跑步计划。Nike React Miler 2 Shield 男子跑步鞋采用人气跑鞋经典外观设计，搭配拒水涂层和加衬鞋舌，令双足在潮湿天气也能保持干爽。支撑性设计塑就出众缓震效果，带来稳固的迈步体验。强劲抓地设计从轮胎汲取灵感，铸就出色抓附力，让你在湿滑路面也能从容前行。

强劲抓地

Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。微型凹槽结合多向纹路设计，可牢固抓附路面。

匠心设计，应对不良天气

鞋面采用拒水涂层处理，帮助双足保持干爽。加衬鞋舌增加额外防护，助你应对不良天气。

出众舒适，疾速畅跑

合成材质和织物组合鞋面，舒适耐穿。鞋头周围的关键区域添加覆面，帮助双足保持干爽。

舒适脚感

Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/铁灰/黑
  • 款式： DC4064-002

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