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Nike React Miler 2 Shield
男子跑步鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
别让不良天气打断你的日常跑步计划。Nike React Miler 2 Shield 男子跑步鞋采用人气跑鞋经典外观设计，搭配拒水涂层和加衬鞋舌，令双足在潮湿天气也能保持干爽。支撑性设计塑就出众缓震效果，带来稳固的迈步体验。强劲抓地设计从轮胎汲取灵感，铸就出色抓附力，让你在湿滑路面也能从容前行。
- 显示颜色： 黑/煤黑/铁灰/黑
- 款式： DC4064-002
Nike React Miler 2 Shield
¥1,099
训练理想佳选，无惧湿滑路面
别让不良天气打断你的日常跑步计划。Nike React Miler 2 Shield 男子跑步鞋采用人气跑鞋经典外观设计，搭配拒水涂层和加衬鞋舌，令双足在潮湿天气也能保持干爽。支撑性设计塑就出众缓震效果，带来稳固的迈步体验。强劲抓地设计从轮胎汲取灵感，铸就出色抓附力，让你在湿滑路面也能从容前行。
强劲抓地
Storm-Tread 外底提供可驾驭潮湿天气的强劲抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。微型凹槽结合多向纹路设计，可牢固抓附路面。
匠心设计，应对不良天气
鞋面采用拒水涂层处理，帮助双足保持干爽。加衬鞋舌增加额外防护，助你应对不良天气。
出众舒适，疾速畅跑
合成材质和织物组合鞋面，舒适耐穿。鞋头周围的关键区域添加覆面，帮助双足保持干爽。
舒适脚感
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的顺畅迈步体验。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑/铁灰/黑
- 款式： DC4064-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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