Nike React Presto Extreme (GS)

大童运动童鞋

¥699

Nike React Presto Extreme (GS) 大童运动童鞋采用一脚蹬款式设计，融入 Nike React 技术，缔造柔软回弹的缓震体验。弹性固定带设计，稳固贴合。轻松穿着，无需鞋带。

  • 显示颜色： 冰淡紫/灰黑/飞翔蓝/欧皮特黄
  • 款式： CD6884-500

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