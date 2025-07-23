 
Nike ReactX Rejuven8 女子一脚蹬拖鞋 - 黑/黑/黑

Nike ReactX Rejuven8

女子一脚蹬拖鞋

22% 折让
黑/黑/黑
帆白/帆白/帆白

让双足沉浸在放松之中。Nike ReactX Rejuven8 女子一脚蹬拖鞋采用质感柔软且出众回弹的 ReactX 泡绵，缔造备受青睐的舒适穿着体验，让你恢复满格活力。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： HV4484-001

Nike ReactX Rejuven8

22% 折让

让双足沉浸在放松之中。Nike ReactX Rejuven8 女子一脚蹬拖鞋采用质感柔软且出众回弹的 ReactX 泡绵，缔造备受青睐的舒适穿着体验，让你恢复满格活力。

其他细节

  • ReactX 泡绵为双足营造柔软出众、回弹缓震的舒适感受
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
  • 前足匠心设计，适合不同足形

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： HV4484-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。