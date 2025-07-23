 
Nike Ready Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣 - 黑/白色

Nike Ready

Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣

¥299
黑/白色
彗星蓝/白色

准备好火力全开了吗？Nike Ready Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，助你保持干爽。四向弹性网眼针织面料具备出众透气性，助你热力开练不停歇。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0429-010

Nike Ready

¥299

准备好火力全开了吗？Nike Ready Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，助你保持干爽。四向弹性网眼针织面料具备出众透气性，助你热力开练不停歇。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 经典版型，营造轻松自在的穿着感受

产品细节

  • 四向弹性
  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0429-010

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