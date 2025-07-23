Nike Ready
Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣
¥299
准备好火力全开了吗？Nike Ready Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，助你保持干爽。四向弹性网眼针织面料具备出众透气性，助你热力开练不停歇。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0429-010
Nike Ready
¥299
准备好火力全开了吗？Nike Ready Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣可导湿速干，助你保持干爽。四向弹性网眼针织面料具备出众透气性，助你热力开练不停歇。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 经典版型，营造轻松自在的穿着感受
产品细节
- 四向弹性
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0429-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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