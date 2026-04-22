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Nike Reax 8 SL
男子运动鞋
¥649
泡棉中底，出众回弹，铸就出色缓震性能。Nike Reax 8 SL 男子运动鞋沿袭其标志性的后跟缓震设计，搭配耐穿合成材质鞋面，助你随心打造街头潮流造型。
- 显示颜色： 烟灰/黑/煤黑/亮深红
- 款式： IR5118-002
Nike Reax 8 SL
¥649
泡棉中底，出众回弹，铸就出色缓震性能。Nike Reax 8 SL 男子运动鞋沿袭其标志性的后跟缓震设计，搭配耐穿合成材质鞋面，助你随心打造街头潮流造型。
其他细节
- 合成材质鞋面，经久耐穿，展现街头风范
- 泡棉中底，回弹出众，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 匠心抓地底纹，提供出众抓地力
产品细节
- 鞋面网眼设计搭配合成材质覆面
- 凸起耐克勾标志，搭配光滑覆面设计
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 烟灰/黑/煤黑/亮深红
- 款式： IR5118-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。