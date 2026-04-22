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Nike Reax 8 SL 男子运动鞋 - 烟灰/黑/煤黑/亮深红

Nike Reax 8 SL

男子运动鞋

¥649
烟灰/黑/煤黑/亮深红
山峰白/黑/雾灰/金属银
黑/煤黑/黑

泡棉中底，出众回弹，铸就出色缓震性能。Nike Reax 8 SL 男子运动鞋沿袭其标志性的后跟缓震设计，搭配耐穿合成材质鞋面，助你随心打造街头潮流造型。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/煤黑/亮深红
  • 款式： IR5118-002

Nike Reax 8 SL

¥649

泡棉中底，出众回弹，铸就出色缓震性能。Nike Reax 8 SL 男子运动鞋沿袭其标志性的后跟缓震设计，搭配耐穿合成材质鞋面，助你随心打造街头潮流造型。

其他细节

  • 合成材质鞋面，经久耐穿，展现街头风范
  • 泡棉中底，回弹出众，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 匠心抓地底纹，提供出众抓地力

产品细节

  • 鞋面网眼设计搭配合成材质覆面
  • 凸起耐克勾标志，搭配光滑覆面设计
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 烟灰/黑/煤黑/亮深红
  • 款式： IR5118-002

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