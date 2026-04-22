泡棉中底，出众回弹，铸就出色缓震性能。Nike Reax 8 SL 男子运动鞋沿袭其标志性的后跟缓震设计，搭配耐穿合成材质鞋面，助你随心打造街头潮流造型。

泡棉中底，出众回弹，铸就出色缓震性能。Nike Reax 8 SL 男子运动鞋沿袭其标志性的后跟缓震设计，搭配耐穿合成材质鞋面，助你随心打造街头潮流造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。