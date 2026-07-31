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Nike Recharge
709ml 不锈钢直饮水壶
¥299
这款 Nike Recharge 709ml 不锈钢直饮水壶采用真空隔热不锈钢设计，帮助饮品保持冰凉；搭配防漏壶盖，即使放入包中也不用担心渗漏。
- 显示颜色： 钢紫/黑/黑
- 款式： II5216-953
Nike Recharge
¥299
这款 Nike Recharge 709ml 不锈钢直饮水壶采用真空隔热不锈钢设计，帮助饮品保持冰凉；搭配防漏壶盖，即使放入包中也不用担心渗漏。
产品细节
- 耐用涂层
- 形状符合人体工学
- 柔软提环设计
- 不适合装热饮
- 外壳/内胆：S304L 奥氏体型不锈钢 。杯盖：聚丙烯。密封圈：硅橡胶
- 使用前请先清洗
- 显示颜色： 钢紫/黑/黑
- 款式： II5216-953
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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