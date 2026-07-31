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Nike Recharge 709ml 不锈钢直饮水壶 - 钢紫/黑/黑

Nike Recharge

709ml 不锈钢直饮水壶

¥299

这款 Nike Recharge 709ml 不锈钢直饮水壶采用真空隔热不锈钢设计，帮助饮品保持冰凉；搭配防漏壶盖，即使放入包中也不用担心渗漏。


  • 显示颜色： 钢紫/黑/黑
  • 款式： II5216-953

Nike Recharge

¥299

这款 Nike Recharge 709ml 不锈钢直饮水壶采用真空隔热不锈钢设计，帮助饮品保持冰凉；搭配防漏壶盖，即使放入包中也不用担心渗漏。

产品细节

  • 耐用涂层
  • 形状符合人体工学
  • 柔软提环设计
  • 不适合装热饮
  • 外壳/内胆：S304L 奥氏体型不锈钢 。杯盖：聚丙烯。密封圈：硅橡胶
  • 使用前请先清洗
  • 显示颜色： 钢紫/黑/黑
  • 款式： II5216-953

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