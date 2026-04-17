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Nike Red Panda 婴童可收纳夹克 - 白色

Nike

Red Panda 婴童可收纳夹克

¥449

这款 Nike Red Panda 婴童可收纳夹克是温暖的白天和夏夜的理想之选，轻盈舒适。采用梭织面料，结合网眼拼接设计，为关键区域带来出众透气性；配有口袋，可在小宝贝外出时将夹克收纳至右侧口袋中。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IZ8349-100

Nike

¥449

这款 Nike Red Panda 婴童可收纳夹克是温暖的白天和夏夜的理想之选，轻盈舒适。采用梭织面料，结合网眼拼接设计，为关键区域带来出众透气性；配有口袋，可在小宝贝外出时将夹克收纳至右侧口袋中。

其他细节

  • 夹克采用可收纳设计，不穿时可轻松携带
  • 右侧口袋内配有夹扣，可挂在包袋或背包上，解放双手
  • 袖口和下摆采用弹性包边设计，有助稳固衣身

产品细节

  • 梭织面布：100% 锦纶。网布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IZ8349-100

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