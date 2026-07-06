这款 Nike Red Panda 婴童可收纳夹克是温暖的白天和夏夜的理想之选，轻盈舒适。采用梭织面料，结合网眼拼接设计，为关键区域带来出众透气性；配有口袋，可在小宝贝外出时将夹克收纳至右侧口袋中。

这款 Nike Red Panda 婴童可收纳夹克是温暖的白天和夏夜的理想之选，轻盈舒适。采用梭织面料，结合网眼拼接设计，为关键区域带来出众透气性；配有口袋，可在小宝贝外出时将夹克收纳至右侧口袋中。

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