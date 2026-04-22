Nike Red Panda 幼童凉感速干短袖T恤和短裤套装可与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰，轻松打造协调统一的造型。T恤采用休闲剪裁，提供充裕活动空间；配套短裤采用柔软面料，融入弹性设计，便于活动；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。

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