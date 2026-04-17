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Nike
Red Panda 幼童可收纳夹克
¥449
Nike Red Panda 幼童可收纳夹克是温暖的白天和夏夜的理想之选，轻盈舒适。采用梭织面料，结合网眼拼接设计，为关键区域带来出众透气性；配有口袋，可在孩子外出时将夹克收纳至右侧口袋中。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IZ8369-100
Nike
¥449
Nike Red Panda 幼童可收纳夹克是温暖的白天和夏夜的理想之选，轻盈舒适。采用梭织面料，结合网眼拼接设计，为关键区域带来出众透气性；配有口袋，可在孩子外出时将夹克收纳至右侧口袋中。
其他细节
- 夹克采用可收纳设计，不穿时可轻松携带
- 右侧口袋内配有夹扣，可挂在包袋或双肩包上，解放双手
- 袖口和下摆采用弹性包边设计，有助稳固衣身
产品细节
- 梭织面布：100% 锦纶。网布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IZ8369-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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