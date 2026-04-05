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Nike Red Panda 幼童速干短袖T恤和短裤套装 - 烟灰

Nike

Red Panda 幼童速干短袖T恤和短裤套装

¥269
烟灰
黑

Nike Red Panda 幼童速干短袖T恤和短裤套装可与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰，轻松打造协调统一的造型。T恤采用休闲剪裁，提供充裕活动空间；配套短裤采用柔软面料，融入弹性设计，便于活动；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。


  • 显示颜色： 烟灰
  • 款式： IZ8367-055

Nike

¥269

Nike Red Panda 幼童速干短袖T恤和短裤套装可与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰，轻松打造协调统一的造型。T恤采用休闲剪裁，提供充裕活动空间；配套短裤采用柔软面料，融入弹性设计，便于活动；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。

产品细节

  • 短袖T恤：面布：100% 聚酯纤维。短裤：面布：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰
  • 款式： IZ8367-055

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