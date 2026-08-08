Nike Refuel 0.95L 挤压式水壶，专为随时出发的运动员打造。该水壶采用旋转式壶盖设计，可挤压式壶身结合防溢阀设计，助你随时补充水分，轻松应对日常活动，畅享训练体验。

Nike Refuel 0.95L 挤压式水壶，专为随时出发的运动员打造。该水壶采用旋转式壶盖设计，可挤压式壶身结合防溢阀设计，助你随时补充水分，轻松应对日常活动，畅享训练体验。

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