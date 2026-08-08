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Nike Refuel
0.95L 挤压式水壶
¥129
Nike Refuel 0.95L 挤压式水壶，专为随时出发的运动员打造。该水壶采用旋转式壶盖设计，可挤压式壶身结合防溢阀设计，助你随时补充水分，轻松应对日常活动，畅享训练体验。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IR8702-069
Nike Refuel
¥129
Nike Refuel 0.95L 挤压式水壶，专为随时出发的运动员打造。该水壶采用旋转式壶盖设计，可挤压式壶身结合防溢阀设计，助你随时补充水分，轻松应对日常活动，畅享训练体验。
产品细节
- 不含双酚 A
- 使用前请先清洗
- 仅适用于冷饮
- 主体材质：聚乙烯。杯盖：聚丙烯。密封圈：硅橡胶
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IR8702-069
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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