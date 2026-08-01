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Nike Refuel
700ml 水壶
¥129
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此配色当前无货
Nike Refuel 700ml 水壶可随行携带，助你从容应对不同训练。采用挤压式和关键区域纹理设计，提供舒适手感，让你从热身到放松都可轻松补水。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IR8505-069
Nike Refuel
¥129
Nike Refuel 700ml 水壶可随行携带，助你从容应对不同训练。采用挤压式和关键区域纹理设计，提供舒适手感，让你从热身到放松都可轻松补水。
产品细节
- 外壳：聚乙烯。杯盖：聚丙烯。密封圈：硅橡胶
- 使用前请先清洗
- 仅适用于冷饮
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： IR8505-069
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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