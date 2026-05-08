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Nike Refuel
709ml 水壶
¥129
Nike Refuel 709ml 水壶可随行携带，助你从容应对不同训练。采用挤压式和纹理细节设计，提供舒适手感，让你从热身到放松都可轻松补水。
- 显示颜色： 荧光黄/黑/黑
- 款式： FN0416-753
Nike Refuel
¥129
Nike Refuel 709ml 水壶可随行携带，助你从容应对不同训练。采用挤压式和纹理细节设计，提供舒适手感，让你从热身到放松都可轻松补水。
其他细节
- 关键区域纹理设计，便于抓握
- 便于挤压的材料，可快速补充水分
- 流线贴合设计，易于贴合手形
产品细节
- 外壳：聚乙烯。 内胆/杯盖：聚丙烯。 密封圈:硅橡胶
- 仅适用于冷饮
- 使用前请先清洗
- 显示颜色： 荧光黄/黑/黑
- 款式： FN0416-753
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。