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Nike Refuel 709ml 水壶 - 黑/黑/黑/白色

Nike Refuel

709ml 水壶

¥129

Nike Refuel 709ml 水壶可随行携带，助你从容应对不同训练。采用挤压式和关键区域纹理设计，提供舒适手感，让你从热身到放松都可轻松补水。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： IR8505-069

Nike Refuel

¥129

Nike Refuel 709ml 水壶可随行携带，助你从容应对不同训练。采用挤压式和关键区域纹理设计，提供舒适手感，让你从热身到放松都可轻松补水。

产品细节

  • 外壳：聚乙烯。 内胆/杯盖：聚丙烯。 密封圈：硅橡胶
  • 使用前请先清洗
  • 仅适用于冷饮
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： IR8505-069

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