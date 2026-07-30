就算是恢复日，也不妨秀一把。这款 Nike Rejuven8 Run 女子运动鞋附有可拆卸内靴，让你轻松自在，随性出行。但一旦穿上内靴，你就能感受到柔软泡棉鞋垫与后跟 Nike Air 带来的出色舒适感。

显示颜色： 黑/黑/白色

款式： IU3167-002