Nike Renew Fusion

男子训练鞋

¥699

Nike Renew Fusion 男子训练鞋融合稳定性、缓震性能和耐穿性，专为高强度训练而打造。泡绵鞋底为重量级高速运动提供缓震性能，中足鞋笼锁定双足，平坦宽版基底铸就出众稳定性。

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
  • 款式： CD0200-002

更多信息

图片或视频中所展示的产品配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
 

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。