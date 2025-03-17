Nike Renew In-Season TR 11 W 女子训练鞋采用舒适鞋垫和柔软泡绵设计，提供出众缓震性能和能量回馈，助你轻松驾驭高强度间歇训练课程中的地面训练和跑步机训练。鞋底侧面添加弧形支撑设计，有助于在侧向移动时为双足提供出众包覆。

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