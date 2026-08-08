Nike Renew Run 2

¥599

柔软缓震效果，出众迈步体验

Nike Renew Run 2 女子公路跑步鞋打造平稳流畅的迈步体验，助力一路畅跑。鞋口和鞋舌的形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。该鞋款可提供舒适脚感和非凡抓地力，助你达成跑步目标。

柔软感受，助力畅跑 泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。 透气宽松设计 鞋面采用透气织物与合成材质，有助稳固双足。弹性材料缔造出色贴合感，让脚趾有充足活动空间。 柔软脚感，出色支撑 后跟和鞋舌形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。鞋口和鞋舌柔软非凡，塑就舒适迈步体验。

其他细节 橡胶外底，在关键位置提供出色抓地力

鞋头添加额外覆面，具有出众耐穿性