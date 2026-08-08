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Nike Renew Run 2
女子公路跑步鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Renew Run 2 女子公路跑步鞋打造平稳流畅的迈步体验，助力一路畅跑。鞋口和鞋舌的形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。该鞋款可提供舒适脚感和非凡抓地力，助你达成跑步目标。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： CU3505-005
Nike Renew Run 2
¥599
柔软缓震效果，出众迈步体验
Nike Renew Run 2 女子公路跑步鞋打造平稳流畅的迈步体验，助力一路畅跑。鞋口和鞋舌的形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。该鞋款可提供舒适脚感和非凡抓地力，助你达成跑步目标。
柔软感受，助力畅跑
泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。
透气宽松设计
鞋面采用透气织物与合成材质，有助稳固双足。弹性材料缔造出色贴合感，让脚趾有充足活动空间。
柔软脚感，出色支撑
后跟和鞋舌形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。鞋口和鞋舌柔软非凡，塑就舒适迈步体验。
其他细节
- 橡胶外底，在关键位置提供出色抓地力
- 鞋头添加额外覆面，具有出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： CU3505-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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