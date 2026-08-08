 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Renew Run 2 女子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/白色

Nike Renew Run 2

女子公路跑步鞋

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Renew Run 2 女子公路跑步鞋打造平稳流畅的迈步体验，助力一路畅跑。鞋口和鞋舌的形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。该鞋款可提供舒适脚感和非凡抓地力，助你达成跑步目标。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
  • 款式： CU3505-005

Nike Renew Run 2

¥599

柔软缓震效果，出众迈步体验

Nike Renew Run 2 女子公路跑步鞋打造平稳流畅的迈步体验，助力一路畅跑。鞋口和鞋舌的形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。该鞋款可提供舒适脚感和非凡抓地力，助你达成跑步目标。

柔软感受，助力畅跑

泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。

透气宽松设计

鞋面采用透气织物与合成材质，有助稳固双足。弹性材料缔造出色贴合感，让脚趾有充足活动空间。

柔软脚感，出色支撑

后跟和鞋舌形状经过改良设计，为双足提供出色支撑效果。鞋口和鞋舌柔软非凡，塑就舒适迈步体验。

其他细节

  • 橡胶外底，在关键位置提供出色抓地力
  • 鞋头添加额外覆面，具有出众耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
  • 款式： CU3505-005

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。