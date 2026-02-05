Nike Repel Unlimited
男子拒水连帽百搭夹克
10% 折让
Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。Nike Repel Unlimited 男子拒水连帽百搭夹克采用弹性梭织面料，缔造随行而动的穿着体验，无论是跳箱还是后弯动作，皆可轻松驾驭。耐穿面料经拒水处理，助你轻松应对不期而至的潮湿天气。该夹克可收纳至右侧口袋中，带来便捷体验，同时节省空间，轻松放入健身包。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FB7552-010
其他细节
- 风帽搭配抽绳，可供束紧至理想贴合度
- 正面拉链口袋，方便存取随身物品
- 拒水处理，为你打造干爽的穿着体验
- 全长拉链开襟设计，帮助轻松穿脱夹克
- 梭织面料富有弹性，塑就自如无拘的运动体验
产品细节
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
