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Nike Rest and Recovery 幼童T恤 - 帆白

Nike

Rest and Recovery 幼童T恤

¥199

在赛场、球场或健身房全力以赴固然重要，但休息与恢复同样不可或缺——这款 Nike Rest and Recovery 幼童T恤传递的正是这一理念。采用经典版型，提供充裕活动空间；采用棉质面料，搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可搭配其他 Nike 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IW1512-133

Nike

¥199

在赛场、球场或健身房全力以赴固然重要，但休息与恢复同样不可或缺——这款 Nike Rest and Recovery 幼童T恤传递的正是这一理念。采用经典版型，提供充裕活动空间；采用棉质面料，搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验。可搭配其他 Nike 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IW1512-133

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