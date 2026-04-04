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Nike Retro
Dri-FIT 男子速干运动裤
26% 折让
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动裤的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为经典款式注入现代性能。采用不易撕裂锦纶面料，结合导湿速干技术，帮助你在热身时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF2033-010
Nike Retro
26% 折让
Nike Retro Dri-FIT 男子速干运动裤的灵感源自经典的 Nike Windrunner，为经典款式注入现代性能。采用不易撕裂锦纶面料，结合导湿速干技术，帮助你在热身时保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 包边弹性腰部搭配双向抽绳，塑就可调节贴合感受
- 后身拉链口袋可收纳基本物品
- 裤脚配有拉链，便于穿脱
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 右侧裤脚外侧饰有 nike running 梭织贴片
- 背面饰有 Golden Spikes 贴片
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF2033-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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