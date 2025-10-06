Nike Revolution 7
大童公路跑步鞋
36% 折让
穿上 Nike Revolution 7 大童公路跑步鞋，自在跑跳冲刺，尽情畅跑。中底搭载回弹缓震配置，塑就舒适足底感受。耐穿橡胶外底融入改良版华夫格底纹，提供可驾驭多种路面的强劲抓地力。
- 显示颜色： 回声粉/白色/黑/山峰白
- 款式： FB7689-602
Nike Revolution 7
36% 折让
穿上 Nike Revolution 7 大童公路跑步鞋，自在跑跳冲刺，尽情畅跑。中底搭载回弹缓震配置，塑就舒适足底感受。耐穿橡胶外底融入改良版华夫格底纹，提供可驾驭多种路面的强劲抓地力。
焕新设计
中底采用泡绵，后跟搭载缓震配置，缔造非凡舒适脚感。
鞋面加固设计
鞋面融入轻盈织物，令鞋款具备出色透气性。鞋头高磨损区域经加固处理，缔造出色耐穿性。
柔软泡绵中底
中底采用柔软弹性泡绵，塑就缓震迈步体验，助你找到自己的节奏。
加垫鞋口
鞋口和后跟搭载柔软泡绵，带来舒适缓震体验。
强劲抓地
耐穿橡胶外底融入改良版华夫格底纹，铸就强劲抓地力。
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 外底橡胶向上延伸至鞋头
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 外底橡胶向上延伸至鞋头
产品细节
- 显示颜色： 回声粉/白色/黑/山峰白
- 款式： FB7689-602
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.2
33: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22.4
34: 鞋内长 22.7
35: 鞋内长 23
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25.4
38.5: 鞋内长 25.8
39: 鞋内长 26.2
40: 鞋内长 26.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。