Nike Revolution 7
幼童易穿脱运动鞋
让小宝贝穿上 Nike Revolution 7 幼童易穿脱运动鞋，自在跑跳冲刺，直抵终点。该鞋款专为惬享趣味时光打造，无需系带，采用弹性泡绵和耐穿改良版华夫格外底，缔造出众缓震性能和强劲抓地力，助力尽情畅玩。
- 显示颜色： 回声粉/白色/黑/山峰白
- 款式： FB7690-602
Nike Revolution 7
让小宝贝穿上 Nike Revolution 7 幼童易穿脱运动鞋，自在跑跳冲刺，直抵终点。该鞋款专为惬享趣味时光打造，无需系带，采用弹性泡绵和耐穿改良版华夫格外底，缔造出众缓震性能和强劲抓地力，助力尽情畅玩。
柔软缓震
中底和后跟添加柔软泡绵，缔造非凡舒适脚感。
便于穿脱
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。
透气鞋面
轻盈织物与合成材质组合鞋面，令鞋款具备出色透气性。鞋头等高磨损区域经加固处理，带来出众耐穿性。
柔软泡绵中底
中底搭载柔软弹性泡绵，塑就缓震迈步体验，助力尽情畅跑，舒适畅玩。
加垫鞋口
鞋口和后跟搭载柔软泡绵，带来舒适缓震体验。
强劲抓地
耐穿橡胶外底融入改良版华夫格底纹，铸就强劲抓地力。
产品细节
- 弹性鞋带
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 回声粉/白色/黑/山峰白
- 款式： FB7690-602
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。