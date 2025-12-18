 
Nike Revolution 7 幼童易穿脱运动鞋 - 回声粉/白色/黑/山峰白

Nike Revolution 7

幼童易穿脱运动鞋

让小宝贝穿上 Nike Revolution 7 幼童易穿脱运动鞋，自在跑跳冲刺，直抵终点。该鞋款专为惬享趣味时光打造，无需系带，采用弹性泡绵和耐穿改良版华夫格外底，缔造出众缓震性能和强劲抓地力，助力尽情畅玩。


  • 显示颜色： 回声粉/白色/黑/山峰白
  • 款式： FB7690-602

柔软缓震

中底和后跟添加柔软泡绵，缔造非凡舒适脚感。

便于穿脱

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。

透气鞋面

轻盈织物与合成材质组合鞋面，令鞋款具备出色透气性。鞋头等高磨损区域经加固处理，带来出众耐穿性。

柔软泡绵中底

中底搭载柔软弹性泡绵，塑就缓震迈步体验，助力尽情畅跑，舒适畅玩。

加垫鞋口

鞋口和后跟搭载柔软泡绵，带来舒适缓震体验。

强劲抓地

耐穿橡胶外底融入改良版华夫格底纹，铸就强劲抓地力。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    25: 鞋内长 16.7

    26: 鞋内长 17.2

    27: 鞋内长 18.3

    28: 鞋内长 19

    29.5: 鞋内长 20.1

    31: 鞋内长 21.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。