Nike Revolution 7
男子公路跑步鞋
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享出众跑步体验。鞋款采用一如既往的时尚设计，融入脚感舒适的橡胶材料，焕新演绎跑者挚爱鞋款，带来柔软顺畅的迈步体验。
- 显示颜色： 黑/灰黑
- 款式： FB2207-005
舒适迈步
泡绵中底，塑就柔软顺畅的迈步体验。
内衬设计
鞋舌侧边结合内衬设计，塑就自如穿脱体验。
抓地外底
外底融入改良抓地底纹，结合橡胶凸起设计，在上下坡时铸就强劲抓地力。
焕新设计
前足空间经精心设计，助你舒适畅跑。后跟添加衬垫设计，在鞋款外侧清晰可见，触感柔软，为跟腱部位提供舒适感受。
产品细节
- 单鞋重量：约 286 克（男码 44 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
