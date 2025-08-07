 
Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋 - 黑/灰黑

Nike Revolution 7

男子公路跑步鞋

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享出众跑步体验。鞋款采用一如既往的时尚设计，融入脚感舒适的橡胶材料，焕新演绎跑者挚爱鞋款，带来柔软顺畅的迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/灰黑
  • 款式： FB2207-005

Nike Revolution 7

30% 折让

Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享出众跑步体验。鞋款采用一如既往的时尚设计，融入脚感舒适的橡胶材料，焕新演绎跑者挚爱鞋款，带来柔软顺畅的迈步体验。

舒适迈步

泡绵中底，塑就柔软顺畅的迈步体验。

内衬设计

鞋舌侧边结合内衬设计，塑就自如穿脱体验。

抓地外底

外底融入改良抓地底纹，结合橡胶凸起设计，在上下坡时铸就强劲抓地力。

焕新设计

前足空间经精心设计，助你舒适畅跑。后跟添加衬垫设计，在鞋款外侧清晰可见，触感柔软，为跟腱部位提供舒适感受。

产品细节

  • 单鞋重量：约 286 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 黑/灰黑
  • 款式： FB2207-005

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。