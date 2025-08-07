Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，助你畅享出众跑步体验。鞋款采用一如既往的时尚设计，融入脚感舒适的橡胶材料，焕新演绎跑者挚爱鞋款，带来柔软顺畅的迈步体验。

前足空间经精心设计，助你舒适畅跑。后跟添加衬垫设计，在鞋款外侧清晰可见，触感柔软，为跟腱部位提供舒适感受。

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

