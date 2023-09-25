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      Nike Revolution 7

      男子公路跑步鞋

      ¥499

      黑/白色
      山峰白/梦幻紫红/白色/浅青蓝
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      光子灰/白色/爆炸绿黄/极地蓝
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      泡沫粉/山峰白/白色/黑
      山峰白/梦幻紫红/白色/浅青蓝

      Nike Revolution 7 男子公路跑步鞋采用柔软缓震设计，具有出色支撑力，为你开启跑步新境界。 采用一如既往的时尚设计，橡胶材料在公路跑中塑就舒适脚感，出众性能助你以理想配速一路畅跑，焕新演绎跑者挚爱鞋款，营造柔软顺畅的迈步体验。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB2207-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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