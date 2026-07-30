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Nike Revolution 8 Realtree® 男子公路跑步鞋 - 黑/暗烟灰/铁灰/白色

Nike Revolution 8

Realtree® 男子公路跑步鞋

18% 折让

穿上 Nike Revolution 8 Realtree® 男子公路跑步鞋，畅享舒适体验。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用透气网眼设计，并饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/铁灰/白色
  • 款式： IR0233-001

Nike Revolution 8

18% 折让

穿上 Nike Revolution 8 Realtree® 男子公路跑步鞋，畅享舒适体验。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用透气网眼设计，并饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，舒适透气。

舒适中底

泡棉中底和弧形摇杆设计，塑就柔软缓震性能。

柔韧外底

外底采用橡胶贴片搭配前足弯曲凹槽设计，带来出色灵活性和耐穿性。

新颖亮点：

织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性。

产品细节

  • Realtree® 迷彩耐克勾标志
  • 单鞋重量：约 316 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/铁灰/白色
  • 款式： IR0233-001

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