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Nike Revolution 8
Realtree® 男子公路跑步鞋
18% 折让
穿上 Nike Revolution 8 Realtree® 男子公路跑步鞋，畅享舒适体验。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用透气网眼设计，并饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/铁灰/白色
- 款式： IR0233-001
Nike Revolution 8
18% 折让
穿上 Nike Revolution 8 Realtree® 男子公路跑步鞋，畅享舒适体验。柔韧前足和泡棉中底，带来缓震舒适脚感。此外，鞋面采用透气网眼设计，并饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，舒适透气。
舒适中底
泡棉中底和弧形摇杆设计，塑就柔软缓震性能。
柔韧外底
外底采用橡胶贴片搭配前足弯曲凹槽设计，带来出色灵活性和耐穿性。
新颖亮点：
织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性。
产品细节
- Realtree® 迷彩耐克勾标志
- 单鞋重量：约 316 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/铁灰/白色
- 款式： IR0233-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。