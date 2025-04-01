Nike Rhythm

Dri-FIT 幼童速干梭织长裤

¥299

黑
浅烟灰

Nike Rhythm Dri-FIT 幼童速干梭织长裤质感轻盈且具运动风范，采用梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽，自在畅享玩乐时光。弹性腰部，舒适贴合；口袋设计，便于存放小物件；锥形裤腿搭配弹性裤管口，缔造稳固舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II3019-010

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