Nike Rift
幼童/大童大网眼透气魔术贴运动童鞋
¥329¥46929% 折让
Nike Rift 幼童/大童透气魔术贴运动鞋采用柔韧鞋面，透气性出众，塑就专属贴合感，带来舒适的穿着体验。诞生于 1996 年的 Rift 系列设计灵感源自肯尼亚的赤足跑者，其以肯尼亚裂谷省 (Rift Valley Province) 的名字命名，打造出能够贴合足部运动的鞋款。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 322359-014
Nike Rift
¥329¥46929% 折让
舒适感受，出众支撑
Nike Rift 幼童/大童透气魔术贴运动鞋采用柔韧鞋面，透气性出众，塑就专属贴合感，带来舒适的穿着体验。诞生于 1996 年的 Rift 系列设计灵感源自肯尼亚的赤足跑者，其以肯尼亚裂谷省 (Rift Valley Province) 的名字命名，打造出能够贴合足部运动的鞋款。
其他细节
- 柔韧织物鞋面，营造舒适脚感
- 中足与后跟搭配魔术贴粘扣固定带，缔造专属贴合感
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 322359-014
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.2
29.5: 鞋内长 19
31: 鞋内长 20
32: 鞋内长 21.1
33.5: 鞋内长 21.9
35: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.7
37.5: 鞋内长 24.5
38.5: 鞋内长 25
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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