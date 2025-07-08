Nike Rift 幼童/大童透气魔术贴运动鞋采用柔韧鞋面，透气性出众，塑就专属贴合感，带来舒适的穿着体验。诞生于 1996 年的 Rift 系列设计灵感源自肯尼亚的赤足跑者，其以肯尼亚裂谷省 (Rift Valley Province) 的名字命名，打造出能够贴合足部运动的鞋款。

Nike Rift 幼童/大童透气魔术贴运动鞋采用柔韧鞋面，透气性出众，塑就专属贴合感，带来舒适的穿着体验。诞生于 1996 年的 Rift 系列设计灵感源自肯尼亚的赤足跑者，其以肯尼亚裂谷省 (Rift Valley Province) 的名字命名，打造出能够贴合足部运动的鞋款。

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