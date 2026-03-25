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Nike Rift 2 大童运动鞋 - 帆白/帆白/泡沫粉/典雅托帕石色

Nike Rift 2

大童运动鞋

¥549

Nike Rift 2 大童运动鞋兼具赤脚和穿鞋的优点，是两者之间的精妙结合。网眼鞋面，轻盈透气。弹性魔术贴粘扣式固定带，稳固双足，同时便于穿脱，让孩子更快享受乐趣。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/泡沫粉/典雅托帕石色
  • 款式： IR8288-171

Nike Rift 2

¥549

Nike Rift 2 大童运动鞋兼具赤脚和穿鞋的优点，是两者之间的精妙结合。网眼鞋面，轻盈透气。弹性魔术贴粘扣式固定带，稳固双足，同时便于穿脱，让孩子更快享受乐趣。

其他细节

  • 弹性魔术贴粘扣式固定带，打造个性化舒适贴合体验
  • 外底橡胶细节融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 魔术贴粘扣
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 帆白/帆白/泡沫粉/典雅托帕石色
  • 款式： IR8288-171

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