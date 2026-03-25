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Nike Rift 2
大童运动鞋
¥549
Nike Rift 2 大童运动鞋兼具赤脚和穿鞋的优点，是两者之间的精妙结合。网眼鞋面，轻盈透气。弹性魔术贴粘扣式固定带，稳固双足，同时便于穿脱，让孩子更快享受乐趣。
- 显示颜色： 帆白/帆白/泡沫粉/典雅托帕石色
- 款式： IR8288-171
Nike Rift 2
¥549
Nike Rift 2 大童运动鞋兼具赤脚和穿鞋的优点，是两者之间的精妙结合。网眼鞋面，轻盈透气。弹性魔术贴粘扣式固定带，稳固双足，同时便于穿脱，让孩子更快享受乐趣。
其他细节
- 弹性魔术贴粘扣式固定带，打造个性化舒适贴合体验
- 外底橡胶细节融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 魔术贴粘扣
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帆白/帆白/泡沫粉/典雅托帕石色
- 款式： IR8288-171
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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