Nike Rift 2
婴童魔术贴运动鞋
¥259¥36929% 折让
在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 婴童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，尽情玩水撒欢。夏日来袭，畅享乐趣。舒适泡绵结合硬质橡胶，缔造舒适脚感和强劲抓地力，助力小宝贝驾驭不同玩耍场地。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！
- 显示颜色： 冷灰/黑/体育场绿/浅深红
- 款式： FB5528-001
Nike Rift 2
¥259¥36929% 折让
在阳光明媚的日子，前往沙滩、公园或小院尽享玩乐时光。Nike Rift 2 婴童运动鞋采用开孔式网眼布，塑就出众透气性。带上戏水玩具，尽情玩水撒欢。夏日来袭，畅享乐趣。舒适泡绵结合硬质橡胶，缔造舒适脚感和强劲抓地力，助力小宝贝驾驭不同玩耍场地。可调节固定带，便于轻松穿脱。时不我待，即刻畅玩吧！
其他细节
- 织物鞋面透气性出众，帮助双足保持干爽
- 魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
- 足底搭配柔软泡绵，塑就舒适缓震性能
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 冷灰/黑/体育场绿/浅深红
- 款式： FB5528-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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