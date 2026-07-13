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Nike Rise
半硬顶运动帽
¥249
Nike Rise 半硬顶运动帽的正面融入立体感刺绣字标，塑就出众风范。采用高帽冠设计，结合半硬顶版型，打造挺括外观。背面可调式按扣设计，让你轻松调节贴合程度。
- 显示颜色： 深藏青/深红/浅烟灰/金属银
- 款式： IQ1437-411
Nike Rise
¥249
Nike Rise 半硬顶运动帽的正面融入立体感刺绣字标，塑就出众风范。采用高帽冠设计，结合半硬顶版型，打造挺括外观。背面可调式按扣设计，让你轻松调节贴合程度。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 按扣式固定带
- 弧形帽檐
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 深藏青/深红/浅烟灰/金属银
- 款式： IQ1437-411
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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