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Nike Rise 半硬顶运动帽 - 深藏青/深红/浅烟灰/金属银

Nike Rise

半硬顶运动帽

¥249

Nike Rise 半硬顶运动帽的正面融入立体感刺绣字标，塑就出众风范。采用高帽冠设计，结合半硬顶版型，打造挺括外观。背面可调式按扣设计，让你轻松调节贴合程度。


  • 显示颜色： 深藏青/深红/浅烟灰/金属银
  • 款式： IQ1437-411

Nike Rise

¥249

Nike Rise 半硬顶运动帽的正面融入立体感刺绣字标，塑就出众风范。采用高帽冠设计，结合半硬顶版型，打造挺括外观。背面可调式按扣设计，让你轻松调节贴合程度。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 按扣式固定带
  • 弧形帽檐
  • 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 深藏青/深红/浅烟灰/金属银
  • 款式： IQ1437-411

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