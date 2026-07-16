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Nike Rival 女子速干稳固超高强度支撑衬垫运动内衣 - 黑/微粒茶色

Nike Rival

女子速干稳固超高强度支撑衬垫运动内衣

想要一款兼具高强度支撑力与出众型格的运动内衣？Nike Rival 女子速干稳固超高强度支撑衬垫运动内衣合你心意。此款运动内衣专为高强度训练打造。灵活钢圈，舒适衬垫，轻松自在，撑你应对不同挑战。


  • 显示颜色： 黑/微粒茶色
  • 款式： FQ7388-010

Nike Rival

想要一款兼具高强度支撑力与出众型格的运动内衣？Nike Rival 女子速干稳固超高强度支撑衬垫运动内衣合你心意。此款运动内衣专为高强度训练打造。灵活钢圈，舒适衬垫，轻松自在，撑你应对不同挑战。

支撑出众

Nike Rival 运动内衣以稳固舒适为核心，搭载嵌入式钢圈，实现出色支撑效果。采用模压罩杯，提供缓震支撑，不增加滞重感，助你尽享舒适。

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。结合网眼布耐克勾标志拼接设计，助你畅享清爽。

其他细节

  • 可调节肩带的关键位置融入软垫设计，舒适贴合
  • 工字型后背设计，令动作流畅自如

产品细节

  • 背面钩扣设计
  • 面料/里料拼接：70% 聚酯纤维/30% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/微粒茶色
  • 款式： FQ7388-010

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