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Nike Run
双肩包
¥549
Nike Run 双肩包采用稳定设计，在跑步时有效减少包身晃动，适合比赛日背带。后身网眼拼接设计，助你舒适畅跑。
- 显示颜色： 黑/煤黑/银
- 款式： AC4168-045
Nike Run
¥549
比赛日收纳解决方案
Nike Run 双肩包采用稳定设计，在跑步时有效减少包身晃动，适合比赛日背带。后身网眼拼接设计，助你舒适畅跑。
其他细节
- 侧边可调节固定带，令双肩包稳固贴身
- 主袋内设插扣固定带，可供挂放水袋，搭配吸管开口细节，方便跑步期间轻松补水
产品细节
- 水袋单独出售
- 尺寸：32 长 x 15 宽 x 47 高（厘米）
- 主体/内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑/银
- 款式： AC4168-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。