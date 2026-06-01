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Nike Run 双肩包 - 黑/煤黑/银

Nike Run

双肩包

¥549

Nike Run 双肩包采用稳定设计，在跑步时有效减少包身晃动，适合比赛日背带。后身网眼拼接设计，助你舒适畅跑。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/银
  • 款式： AC4168-045

Nike Run

¥549

比赛日收纳解决方案

Nike Run 双肩包采用稳定设计，在跑步时有效减少包身晃动，适合比赛日背带。后身网眼拼接设计，助你舒适畅跑。

其他细节

  • 侧边可调节固定带，令双肩包稳固贴身
  • 主袋内设插扣固定带，可供挂放水袋，搭配吸管开口细节，方便跑步期间轻松补水

产品细节

  • 水袋单独出售
  • 尺寸：32 长 x 15 宽 x 47 高（厘米）
  • 主体/内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/银
  • 款式： AC4168-045

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更多信息

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