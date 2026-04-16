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Nike Run Defy 男子公路跑步鞋 - 山峰白/草皮橙/白色/亮深红

Nike Run Defy

男子公路跑步鞋

26% 折让

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穿上 Nike Run Defy 男子公路跑步鞋，随心畅跑。泡棉中底搭配透气鞋面，结合强劲抓地力，助力驾驭不同跑程和配速。


  • 显示颜色： 山峰白/草皮橙/白色/亮深红
  • 款式： HM9594-103

Nike Run Defy

26% 折让

穿上 Nike Run Defy 男子公路跑步鞋，随心畅跑。泡棉中底搭配透气鞋面，结合强劲抓地力，助力驾驭不同跑程和配速。

主要特色

  • 网眼鞋面，带来出众透气性
  • 泡棉中底，缔造柔软迈步体验
  • 外底凹槽设计，在跑步时缔造出众缓震效果
  • 华夫格外底采用柔韧耐穿材料制成，助你一路畅跑
  • 外底橡胶贴片，铸就出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 单鞋重量：约 281 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 山峰白/草皮橙/白色/亮深红
  • 款式： HM9594-103

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